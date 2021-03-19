Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,04 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 18 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7100 грн/доллар, евро 32,9977 - 33,0156 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3735 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7050 грн/доллар, евро 33,0282 - 33,0492 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,6828 гривен за 1 доллар (-0,0150 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6978 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста в течение двух дней.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.