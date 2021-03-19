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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7050 грн/долар, євро 33,0282 - 33,0492 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 32,9977 - 33,0156 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання протягом двох днів.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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