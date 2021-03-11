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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 10:19
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,08 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6950 - 27,7100 грн/доллар, евро 33,0622 - 33,0801 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3771 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 10 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,0228 - 33,0466 грн/евро, российский рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 27,7016 гривен за 1 доллар (-0,0415 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 27,7431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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