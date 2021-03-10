ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 17:13
Курс доллара прекратил снижение на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 10 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,74 гривен за доллар, курс в покупке - 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,0228 - 33,0466 грн/евро, российский рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 9 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,9895 - 33,0106 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 27,7016 гривен за 1 доллар (-0,0415 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 27,7431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после роста накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам