ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ снизил официальный курс доллара после небольшого повышения

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 16:28
НБУ снизил официальный курс доллара после небольшого повышения Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 27,7016 гривен за 1 доллар (-0,0415 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 27,7431 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара после небольшого повышения

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снизился после роста накануне.

НБУ снизил официальный курс доллара после небольшого повышения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,91 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам