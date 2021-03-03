Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,66 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 2 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8850 - 27,9050 грн/доллар, евро 33,5763 - 33,6004 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8600 - 27,8750 грн/доллар, евро 33,6660- 33,6841 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3792 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.