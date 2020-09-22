Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 22 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,22 гривен за доллар, курс в покупке до 28,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 33,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2000 - 28,2200 грн/доллар, евро 33,0957 - 33,1163 грн/евро, российский рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2000 28,2200 EUR/UAH 33,0957 33,1163 RUB/UAH 0,3690 0,3696

Отметим, торги по доллару на межбанке 21 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2300 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,1730 - 33,1965 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен.