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Межбанк открылся снижением курса доллара

Киев, Среда 05 августа 2020 10:56
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел до уровня 27,75 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,7962 - 32,8199 грн/евро, российский рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7200

27,7400

EUR/UAH

32,7962

32,8199

RUB/UAH

0,3785

0,3789

Межбанк открылся снижением курса доллара

Отметим, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7900 грн/доллар, евро 32,5430 - 32,5782 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Напомним, население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов.

Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.

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