Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав до рівня 27,75 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,83 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7962 - 32,8199 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,7200
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27,7400
|
EUR/UAH
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32,7962
|
32,8199
|
RUB/UAH
|
0,3785
|
0,3789
Відзначимо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.
Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.
Таким чином, у липні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.