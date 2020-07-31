Межбанк открылся снижением курса доллара

Доллар подешевел на 6 копеек
урс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,91 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 32,8896 - 32,9134 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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26,6500
|
26,6700
|
EUR/UAH
|
32,8896
|
32,9134
|
RUB/UAH
|
0,3765
|
0,3770
Торги по доллару на межбанке 30 июля 2020 года закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,6610 - 32,6936 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль 2020 года вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.
В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами