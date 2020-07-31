Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

урс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 32,8896 - 32,9134 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6500 26,6700 EUR/UAH 32,8896 32,9134 RUB/UAH 0,3765 0,3770

Торги по доллару на межбанке 30 июля 2020 года закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,6610 - 32,6936 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль 2020 года вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами