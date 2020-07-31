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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 10:48
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 6 копійок

курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 липня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,67 гривень за долар, курс купівлі до 26,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 32,8896 - 32,9134 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6500

26,6700

EUR/UAH

32,8896

32,9134

RUB/UAH

0,3765

0,3770

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Торги по долару на міжбанку 30 липня 2020 року закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7300 грн/долар, євро 32,6610 - 32,6936 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні за липень 2020 року зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

У НБУ вважають, що тимчасове зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками

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