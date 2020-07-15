Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется ниже уровня 27,10 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,90 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0600 - 27,0900 грн/доллар, евро 30,8727 - 30,9069 грн/евро, российский рубль 0,3822 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0600 27,0900 EUR/UAH 30,8727 30,9069 RUB/UAH 0,3822 0,3828

Отметим, 14 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0800 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,8522 - 30,8723 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозам аналитиков группы ICU, на этой неделе валютный курс продолжит колебаться около 27 гривен/доллар.

При этом главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде.

Напомним, глава МВФ Кристалина Георгиева напомнила о необходимости сохранения независимости Национального банка Украины.