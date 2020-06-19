Межбанк открылся снижением курса доллара

Сегодня, 19 июня 2020 года, на открытии межбанка курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен, что на две копейки ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс евро также продолжает снижение и торгуется на отметке ниже 30 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги на межбанковском рынке открылись в диапазоне 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 29,9419 - 29,9616 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7100 26,7300 EUR/UAH 29,9419 29,9616 RUB/UAH 0,3836 0,3841

Отметим, вчера торги на межбанке завершились в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,9750 - 29,9974 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Напомним, официальный курс на 19 июня установлен на отметке 26,76 гривен за доллар; Национальный банк понизил его всего на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее аналитики прогнозировали, что курс гривны на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар; на сегодня на валютном рынке нет предпосылок для шоковых моментов, которые могут повлиять на резкое изменение курса.