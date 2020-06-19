Межбанк открылся снижением курса доллара

Евро продолжает дешеветь на межбанковском рынке
Сегодня, 19 июня 2020 года, на открытии межбанка курс доллара в продаже опустился до отметки 26,73 гривен, что на две копейки ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс евро также продолжает снижение и торгуется на отметке ниже 30 гривен.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги на межбанковском рынке открылись в диапазоне 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 29,9419 - 29,9616 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7100
|
26,7300
|
EUR/UAH
|
29,9419
|
29,9616
|
RUB/UAH
|
0,3836
|
0,3841
Отметим, вчера торги на межбанке завершились в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,9750 - 29,9974 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.
Напомним, официальный курс на 19 июня установлен на отметке 26,76 гривен за доллар; Национальный банк понизил его всего на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее аналитики прогнозировали, что курс гривны на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар; на сегодня на валютном рынке нет предпосылок для шоковых моментов, которые могут повлиять на резкое изменение курса.
Автор: РБК-Украина