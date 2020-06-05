Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до отметки 26,60 гривен, евро стоит дороже 30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке - 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,22 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 30,2043 - 30,2270 грн/евро, российский рубль 0,3870 - 0,3874 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6000 26,6200 EUR/UAH 30,2043 30,2270 RUB/UAH 0,3870 0,3874

Торги по доллару на межбанке 4 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 30,0324 - 30,0550 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

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Автор: Александр Белоус