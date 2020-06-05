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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     05.06.2020 - 10:44
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до позначки 26,60 гривень, євро коштує дорожче 30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,62 гривень за долар, курс купівлі - 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 30,22 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6200 грн/долар, євро 30,2043 - 30,2270 грн/євро, російський рубль 0,3870 - 0,3874 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6000

26,6200

EUR/UAH

30,2043

30,2270

RUB/UAH

0,3870

0,3874

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Торги по долару на міжбанку 4 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 30,0324 - 30,0550 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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