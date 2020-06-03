Межбанк открылся снижением курса доллара, евро поднялся выше 30 гривен

Доллар колеблется у отметки 26,80 гривен, евро стоит дороже 30 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке - 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,05 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7750 - 26,7950 грн/доллар, евро 30,0308 - 30,0532 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3920 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7750
|
26,7950
|
EUR/UAH
|
30,0308
|
30,0532
|
RUB/UAH
|
0,3915
|
0,3920
Торги по доллару на межбанке 2 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 29,9646 - 29,9843 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как сообщало РБК-Украина, население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов.
Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару
Автор: Александр Белоус