Межбанк открылся снижением курса доллара, евро поднялся выше 30 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется у отметки 26,80 гривен, евро стоит дороже 30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке - 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7750 - 26,7950 грн/доллар, евро 30,0308 - 30,0532 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3920 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7750 26,7950 EUR/UAH 30,0308 30,0532 RUB/UAH 0,3915 0,3920

Торги по доллару на межбанке 2 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 29,9646 - 29,9843 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов.

Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару

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Автор: Александр Белоус