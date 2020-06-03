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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара, євро піднявся вище 30 гривень

Новини » Економіка     03.06.2020 - 10:59
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара, євро піднявся вище 30 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля позначки 26,80 гривень, євро коштує дорожче 30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,79 гривень за долар, курс купівлі - 26,77 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 30,0308 - 30,0532 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3920 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7750

26,7950

EUR/UAH

30,0308

30,0532

RUB/UAH

0,3915

0,3920

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара, євро піднявся вище 30 гривень

Торги по долару на міжбанку 2 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 29,9646 - 29,9843 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в травні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 860,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 908,8 млн доларів.

Таким чином, у травні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 48,5 млн доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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