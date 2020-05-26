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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Экономика     26.05.2020 - 10:45
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 26,90 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке - 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 29,3660 - 29,3879 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3879 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8600

26,8800

EUR/UAH

29,3660

29,3879

RUB/UAH

0,3777

0,3879

Межбанк открылся снижением курса доллара

Торги по доллару на межбанке 25 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 29,2667 - 29,2858 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар.

Напомним, госдолг Украины за апрель вырос на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планирует получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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