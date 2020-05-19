Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,53 гривен за доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,01 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5150 - 26,5350 грн/доллар, евро 28,9915 - 29,0133 грн/евро, российский рубль 0,3559 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5150 26,5350 EUR/UAH 28,9915 29,0133 RUB/UAH 0,3559 0,3663

Напомним, 18 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900 грн/доллар, евро 28,8523 - 28,8740 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.