Межбанк открылся снижением курса доллара

Доллар опустился до уровня 26,50 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,53 гривен за доллар, курс в покупке до 26,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,01 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5150 - 26,5350 грн/доллар, евро 28,9915 - 29,0133 грн/евро, российский рубль 0,3559 - 0,3663 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
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USD/UAH
|
26,5150
|
26,5350
|
EUR/UAH
|
28,9915
|
29,0133
|
RUB/UAH
|
0,3559
|
0,3663
Напомним, 18 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900 грн/доллар, евро 28,8523 - 28,8740 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.
Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.
Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.
Автор: Александр Белоус