Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5300 грн/долар, євро 26,8716 - 26,9020 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5300 EUR/UAH 26,8716 26,9020 RUB/UAH 0,3854 0,3860

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,5900 грн/долар, євро 27,0147 - 27,0317 грн/євро, російський рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,57 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 24,5794 гривень за 1 долар (-0,2165 грн). При цьому курс долара на 6 лютого становить 24,7959 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом січня 2020 року на валютному ринку України спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

У той же час розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.