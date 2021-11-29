Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,57 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1300 - 27,1500 грн/доллар, евро 30,5510 - 30,5709 грн/евро, российский рубль 0,3516 - 0,3620 грн/рубль.
Напомним, 26 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1200 - 27,1400 грн/доллар, евро 30,6266 - 30,6492 грн/евро, российский рубль 0,3597 - 0,3602 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.