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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку короткого робочого тижня

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Понеділок 11 жовтня 2021 10:18
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку короткого робочого тижня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3950 грн/долар, євро 30,5390 - 30,5680 грн/євро, російський рубль 0,3676 - 0,3683 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку короткого робочого тижня

Нагадаємо, торги по долару 8 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 30,4800 - 30,5031 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

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