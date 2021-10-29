Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 26,2767 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 26,3265 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара падает третий день подряд. Скриншот (bank.gov.ua)