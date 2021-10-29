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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 16:02
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 26,2767 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 26,3265 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара падает третий день подряд.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 1 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.

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