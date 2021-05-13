Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,65 гривен за доллар, курс в покупке до 27,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,44 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6300 - 27,6500 грн/доллар, евро 33,4212 - 33,4454 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,63 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 27,6318 гривен за 1 доллар (-0,0426 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 27,6744 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели курс доллара сохранит свою текущую динамику. Доллар будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.