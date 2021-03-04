Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,53 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 3 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 33,4767 - 33,5129 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8200 - 27,8350 грн/доллар, евро 33,5203 - 33,5383 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3772 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 27,8477 гривен за 1 доллар (-0,0853 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 27,933 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается второй день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.