Курс доллара ускорил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,51 гривен за евро.

Отметим, торги по доллару на межбанке 2 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8850 - 27,9050 грн/доллар, евро 33,5763 - 33,6004 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 33,4767 - 33,5129 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 27,8477 гривен за 1 доллар (-0,0853 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 27,933 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается второй день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.