Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,98 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1300 - 28,1600 грн/доллар, евро 33,9529 - 33,9863 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Напомним, 1 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0100 - 28,0350 грн/доллар, евро 33,8612 - 33,8915 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля установлен на таком уровне: 28,0603 гривен за 1 доллар (-0,0721 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,1324 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.