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Межбанк открылся ростом курса доллара

Киев, Пятница 06 ноября 2020 10:15
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара перешел к росту (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На открытии межбанковского рынка 6 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на три копейки - до 28,25 гривен, в покупке - до 28,23 гривен. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек - до 33,45 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,2300 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,4299 - 33,4536 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 5 ноября торги закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2250 грн/доллар, евро 33,3577 - 33,3873 грн/евро, российский рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на сегодня резко опустил курс доллара до 28,36 гривен. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 2021 год

Накануне Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала проект государственного бюджета на 2021 год. Бюджет на следующий год базируется на прогнозируемом среднегодовом обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Кроме того, курс на конец 2021 года прогнозируется на уровне 28,8 гривен за доллар.

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