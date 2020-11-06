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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 10:15
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара перейшов до зростання (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На відкритті міжбанківського ринку 6 листопада 2020 року курс долара в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на три копійки - до 28,25 гривень, в купівлі - до 28,23 гривень. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок - до 33,45 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,4299 - 33,4536 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: ситуація на міжбанку

Зазначимо, 5 листопада торги закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2250 грн/долар, євро 33,3577 - 33,3873 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на сьогодні різко опустив курс долара до 28,36 гривень. Це на 14 копійок нижче у порівнянні з попереднім днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлено на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.

Курс долара на 2021 рік

Напередодні Верховна рада України в першому читанні проголосувала проект державного бюджету на 2021 рік. Бюджет на наступний рік ґрунтується на прогнозованому середньорічному обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Крім того, курс на кінець 2021 року прогнозується на рівні 28,8 гривень за долар.

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