Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся к уровню 27,80 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,89 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7650 - 27,7850 грн/доллар, евро 32,8737 - 32,8946 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7650 27,7850 EUR/UAH 32,8737 32,8946 RUB/UAH 0,3667 0,3671

Отметим, 4 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7600 грн/доллар, евро 32,7186 - 32,7484 грн/евро, российский рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Напомним, заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, заявил, что Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.