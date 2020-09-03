Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,73 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6900 - 27,7150 грн/доллар, евро 32,7074 - 32,7369 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3678 грн/рубль.

Отметим, 2 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6450 - 27,6750 грн/доллар, евро 32,7067 - 32,7422 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствует прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, В настоящий момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко обвалиться в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.