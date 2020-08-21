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Межбанк открылся ростом курса доллара

Киев, Пятница 21 августа 2020 11:00
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся до уровня 27,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,61 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3750 - 27,4000 грн/доллар, евро 32,4142 - 32,4438 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3702 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3750

27,4000

EUR/UAH

32,4142

32,4438

RUB/UAH

0,3697

0,3702

Межбанк открылся ростом курса доллара

Отметим, 20 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3550 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,3691 - 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 гривен за доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и выше 29 гривен курс не поднимется.

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