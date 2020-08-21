Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 27,40 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,40 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 32,61 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3750 - 27,4000 грн/долар, євро 32,4142 - 32,4438 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3702 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3750 27,4000 EUR/UAH 32,4142 32,4438 RUB/UAH 0,3697 0,3702

Відзначимо, 20 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3550 - 27,3800 грн/долар, євро 32,3691 - 32,3987 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,48 гривень за долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і вище 29 гривень курс не підніметься.