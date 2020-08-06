Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,70 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,82 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6700 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,8083 - 32,8292 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3799 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6700 27,6900 EUR/UAH 32,8083 32,8292 RUB/UAH 0,3793 0,3799

Отметим, 5 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6500 - 27,6700 грн/доллар, евро 32,8813 - 32,9051 грн/евро, российский рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Напомним, население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов.

Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.