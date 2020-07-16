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Межбанк открылся ростом курса доллара

Киев, Четверг 16 июля 2020 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся выше уровня 27,20 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2200 - 27,2400 грн/доллар, евро 31,0536 - 31,0536 грн/евро, российский рубль 0,3818 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2200

27,2400

EUR/UAH

31,0308

31,0536

RUB/UAH

0,3818

0,3823

Межбанк открылся ростом курса доллара

Отметим, 15 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1550 - 27,1750 грн/доллар, евро 31,0300 - 31,0528 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,11 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Верховная рада планирует 16 июля назначить главой НБУ Кирилла Шевченко.

Согласно прогнозам аналитиков группы ICU, на этой неделе валютный курс продолжит колебаться около 27 гривен/доллар. При этом главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ.

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