Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,06 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6000 - 26,6200 грн/доллар, евро 30,0526 - 30,0699 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6000 26,6200 EUR/UAH 30,0526 30,0699 RUB/UAH 0,3864 0,3871

Отметим, торги по доллару на межбанке 23 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,1121 - 30,1378 грн/евро, российский рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС с одной стороны и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов с другой.

Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить кредиторам 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

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Автор: Александр Белоус