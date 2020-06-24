Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,62 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,06 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6200 грн/долар, євро 30,0526 - 30,0699 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6000 26,6200 EUR/UAH 30,0526 30,0699 RUB/UAH 0,3864 0,3871

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 23 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5750 - 26,6000 грн/долар, євро 30,1121 - 30,1378 грн/євро, російський рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні коливання курсу гривні можуть вирости через виплати відшкодування ПДВ з одного боку, і потреби в гривневих коштів для сплати податків з іншого.

Нагадаємо, за даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити кредиторам 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

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Автор: Олександр Білоус