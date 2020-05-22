Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,1757 - 29,1949 грн/евро, российский рубль 0,3722 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 29,1757 29,1949 RUB/UAH 0,3722 0,3727

Напомним, 21 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7000 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,3326 - 29,3765 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 26,7699 гривен за 1 доллар (+0,1845 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,5854 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, банкиры прогнозируют, что в ближайший месяц курс доллара будет близок к нынешнему уровню 26,50 гривен за доллар, плюс/минус 50 копеек.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.