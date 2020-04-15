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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     15.04.2020 - 10:42
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову росте після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,28 гривень за долар, курс купівлі - 27,24 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2400 - 27,2800 грн/долар, євро 29,8578 - 29,8989 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3707 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2400

27,2800

EUR/UAH

29,8578

29,8989

RUB/UAH

0,3700

0,3707

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2000 - 27,2400 грн/долар, євро 29,8139 - 29,8577 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3737 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,0899 гривень за 1 долар (+0,0495 грн). При цьому курс долара на 14 квітня становить 27,0404 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавіруса. У той же час 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавіруса в Україні.

НБУ на 15 квітня підвищив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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