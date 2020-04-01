Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,26 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6900 грн/доллар, евро 30,2105 - 30,2624 грн/евро, российский рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6400 27,6900 EUR/UAH 30,2105 30,2624 RUB/UAH 0,3505 0,3514

Напомним, 31 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,5700 - 27,6300 грн/доллар, евро 30,2056 - 30,2714 грн/евро, российский рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 1 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 28,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 25 копеек до 30,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,52 (27,55 - 31 марта), продажи - 28,08 (28,24 - 31 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,96 (30,09 - 31 марта), продажи - 30,81 (31,06 - 31 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,12 (3,16 - 31 марта), продажи 3,62 (3,64 - 31 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,7538 гривен за 1 доллар (+0,1249 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,6289 гривен за 1 доллар.