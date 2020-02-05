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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     05.02.2020 - 10:35
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 5 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 24,84 гривень за долар, курс купівлі до 24,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,4051 - 27,4382 грн/євро, російський рубль 0,3929 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8100

24,8400

EUR/UAH

27,4051

27,4382

RUB/UAH

0,3929

0,3935

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,3670 - 27,4056 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,85 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 24,8523 гривень за 1 долар (-0,2313 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить 25,0836 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 2,327 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6,290 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році.

Офіційний курс долара на 5 лютого впав нижче 25 гривень Курс долара впав на міжбанку
Теми: Курс долара
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