Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9500 - 24,9800 грн/доллар, евро 27,5123 - 27,5429 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9500 24,9800 EUR/UAH 27,5123 27,5429 RUB/UAH 0,3947 0,3953

Напомним, 30 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,4106 - 27,4522 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,91 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 24,9196 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 января составляет 24,8491 гривен за 1 доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.