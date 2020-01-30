Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9600 - 24,9800 грн/доллар, евро 27,4959 - 27,5234 грн/евро, российский рубль 0,3959 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9600 24,9800 EUR/UAH 27,4959 27,5234 RUB/UAH 0,3959 0,3964

Напомним, 29 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8800 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,3605 - 27,3910 грн/евро, российский рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,84 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 января установлен на таком уровне: 24,8491 гривен за 1 доллар (+0,1287 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет 24,7204 гривен за 1 доллар.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.