Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,96 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9600 - 24,9800 грн/долар, євро 27,4959 - 27,5234 грн/євро, російський рубль 0,3959 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9600 24,9800 EUR/UAH 27,4959 27,5234 RUB/UAH 0,3959 0,3964

Нагадаємо, 29 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8800 - 24,9100 грн/долар, євро 27,3605 - 27,3910 грн/євро, російський рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,84 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 24,8491 гривень за 1 долар (+0,1287 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить 24,7204 гривень за 1 долар.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.