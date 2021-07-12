Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,3713 - 32,3951 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 9 июля закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3887 - 32,4243 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3674 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до 27,32 гривен за доллар.
Курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн