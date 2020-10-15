Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара после роста

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,35

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,345 гривен за доллар, курс в покупке до 28,325 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3250 - 28,3450 грн/доллар, евро 33,2396 - 33,2628 грн/евро, российский рубль 0,3633 - 0,3638 грн/рубль.

Отметим, 13 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3300 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,3047 - 33,3225 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 15 октября 2020 года установил официальный курс на отметке 28,31 гривен за доллар. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.