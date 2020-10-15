Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара після зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,35

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,345 гривень за долар, курс купівлі до 28,325 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3250 - 28,3450 грн/долар, євро 33,2396 - 33,2628 грн/євро, російський рубль 0,3633 - 0,3638 грн/рубль.

Зазначимо, 13 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3500 грн/долар, євро 33,3047 - 33,3225 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Національний банк України до 15 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня, встановлений на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.