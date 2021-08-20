Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,16 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6650 - 26,6850 грн/долар, євро 31,1447 - 31,1680 грн/євро, російський рубль 0,3588 - 0,3592 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару 18 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн / долар, євро 31,1805-31,2039 грн / євро, російський рубль 0,3591-0,3594 грн / рубль