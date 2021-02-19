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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 10:19
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,75 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,7291 - 33,7505 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3771 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 18 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8350 - 27,8600 грн/долар, євро 33,5996 - 33,6298 грн/євро, російський рубль 0,3763 - 0,3768 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 27,8461 гривень за 1 долар (-0,0577 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 27,9038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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